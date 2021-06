Verbesserung der Gewässerqualität : Steine sollen aus Fischtreppen entfernt werden

Wersten Durch die Fischtreppen droht der Brückerbach zu verschlammen. Noch im Sommer will die Stadt die Anlage durchlässiger machen, um das natürliche Gleichgewicht zu bewahren.

In den kommenden Monaten will die Stadt mit schwerem Gerät am Brückerbach in Wersten aktiv werden. Aus den Fischtreppen, die vor allem im Sommer ein beliebter Treffpunkt im Stadtteil sind, sollen mehrere Steine entfernt werden. Grund dafür ist die Verschlammung. Oberhalb der steinernen Riegel fließt das Wasser zu langsam, es staut sich auf und setzt so Schlamm am Grund ab. Dieser wiederum bedeckt die Sohlstruktur des Gewässers, die aber wichtiger Lebensraum ist, unter anderem für Wirbellose wie Köcherfliegen- und Libellenlarven. Diese Tiere sind Grundlage für andere Lebewesen im Bach, unter anderem seltene Fischarten. Um die Nahrungskette nicht zu gefährden, werden noch in diesem Sommer je zwei bis drei Steine aus den drei oberen Riegeln entfernt. Ein genauer Termin für diese Optimierungsarbeiten steht noch nicht fest.