Schwieriges Wohnviertel in Wersten : Eine Perspektive für Wersten Süd-Ost

In der ehemaligen Stahlhaussiedlung in Wersten Süd-Ost gibt es immer wieder Probleme mit Vandalismus und Drogenhandel. Foto: RP/Dominik Schneider

Wersten Ein Runder Tisch hat Ideen für die Problemsiedlung gesammelt. Erste Erfolge sind bereits sichtbar, es gibt aber noch viel zu tun.

Müll auf den Straßen, Vandalismus, Drogendeals: Im Quartier Wersten Süd-Ost, der ehemaligen Stahlhaussiedlung, gibt es seit Jahren viele Probleme. Mitte Mai haben sich Anwohner der Siedlung in einem offenen Brief an Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf (CDU) gewandt und ihn gebeten, etwas gegen die Zustände zu unternehmen. Die Lokalpolitik hat daraufhin die Stadtverwaltung um einen Zustandsbericht gebeten: Ordnungsamt, Amt für Soziales und Jugendamt sowie Polizei sollten Stellung zur Lage vor Ort nehmen und mögliche Wege für die Zukunft des schwierigen Wohngebietes aufzeigen. Erste Einschätzungen erhielten die Bezirksvertreter jetzt vom Jugendamt und vom Amt für Soziales.

Klaus Ringleb (CDU), Mitglied der Bezirksvertretung 9, vermisst noch die Stellungnahmen von Polizei und Ordnungsamt. Hier werde seitens der Bezirksvertretung aber nachgehakt. „Bei vereinzelten Gesprächen mit Anwohnern wurde bestätigt, dass die Vermüllung nachgelassen habe; es wurde aber auch berichtet, dass die Polizei deutlich seltener präsent sei. Weiterhin gibt es das Problem der Dealerei“, so Ringleb.

In dem Zwischenbericht umreißt das Amt für Soziales die Lage und Struktur des Quartiers: „Es handelt sich um einen Sozialraum mit sehr hohem sozialen Handlungsbedarf“, heißt es. Einige sozioökonomische Daten unterscheiden sich deutlich vom Stadtdurchschnitt: das jüngere Durchschnittsalter, der deutlich erhöhte Anteil an Einwohnern mit Migrationshintergrund, die geringere Schulbildung und eine erhöhte Transferleistungsquote. Der Außendienst der Grundsicherungsstelle Süd unterstütze mit Hausbesuchen vor allem bei der ergänzenden Grundsicherung im Alter. Durch die Coronaregelungen war dieses Angebot für mehrere Monate ausgesetzt. Jetzt wurde die aufsuchende Hilfe wieder aufgenommen. Mit Widerstand oder Tätlichkeiten sei dieser Außendienst bisher nicht konfrontiert, heißt es.

Das Jugendamt weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass in den vergangenen Jahren im Bereich Wersten Süd-Ost erhebliche Verbesserungen im Wohnumfeld und vielfältige Aktivitäten für die Nachbarschaft initiiert wurden. „Zum Beispiel hat der Awo-Aktivtreff neue Räumlichkeiten erhalten“, heißt es. Streetwork ist ähnlich wie im benachbarten Holthausen fest etabliert. Beim „Runden Tisch Wersten-Süd-Ost“ wurden im Juni verschiedene Optionen zu aktuellen Situation besprochen. Dass der Dialog mit den Jugendlichen wichtig sei, hob ein vor Ort tätiger Streetworker hervor. Die Angebote der Jugendeinrichtungen und die Sozialarbeit auf der Straße finden seit Anfang Juni wieder nach einem mit dem Krisenstab abgestimmten Konzept statt, zuvor hatte es auch in diesem Bereich eine Zwangspause wegen Corona gegeben.

Das Jugendamt teilt in seiner Stellungnahme auch mit, dass erwachsene Menschen über die Streetworker nicht mehr ansprechbar seien. „Die Verfolgung von Straftaten wie Brandstiftung und Dealen ist Aufgabe der Polizei“ heißt es dazu weiter. Die zunächst im Rahmen des „Runden Tisches“ angedachte Möglichkeit eines direkten Austausches zwischen Jugendlichen und Vertretern von Ordnungsbehörden und Verwaltung soll aktuell nicht weiter verfolgt werden. „Damit sich Polizeiarbeit und die Jugendhilfe sehr deutlich voneinander unterscheiden“, so die Begründung.

Eine Beruhigung des Sozialraumes hinsichtlich Drogenkriminalität und Vandalismus sieht das Amt für Soziales auch im Zusammenhang mit der Arbeit der 2018 eingesetzten Quatiersmanagerin und der 2017 eingeführten Polizeisprechstunde sowie der engen Kooperation mit den örtlich tätigen Wohnungsgesellschaften.

Mit den Anwohnern steht Quartiersmanagerin Dorothee Linneweber häufig in Kontakt. Sie ist seit zwei Jahren als Quartiersmanagerin in der ehemaligen Stahlhaussiedlung tätig. Durch ihre regelmäßigen Sprechstunden in ihrem Büro an der Dabringhauser Straße 24 motiviert sie nach Möglichkeit Menschen aus dem Quartier, sich für den Raum vor der eigenen Haustür einzusetzen. Der zugehörige Slogan lautet „Wir-Quartier“.