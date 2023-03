Bundesgartenschau-Gelände in Düsseldorf Stadt bekommt Preis für die Pflege des Buga-Geländes Südpark

Und darum investiert die Stadt fortlaufend in den Südpark: Neben der kontinuierlichen Pflege und Unterhaltung hat Düsseldorf in den vergangenen Jahren stetig Instandsetzungen und Erneuerungen umgesetzt: 2007 wurde der ehemalige Rosengarten in der Gartenachse in einen Dahliengarten umgewandelt. Der Steingarten wurde 25 Jahre nach der Buga erneuert. Beim Orkan „Ela“ sind 2014 rund 100 Bäume im Südpark verloren gegangen. Diese Bereiche wurden mit Hilfe von Spenden wiederbepflanzt. 2018/2019 hat die Stadt den Wasserspielplatz im Volksgarten erneuert. Der Kinderspielplatz „Vor dem Deich“ im Südpark wurde 2021 nach umfangreicher Sanierung wieder eröffnet. Der dazugehörige Wasserspielplatz ist dabei in der Gestaltung der 1980er-Jahre als Zeitzeugnis erhalten geblieben und wurde technisch auf den neuesten Stand gebracht. Für die kommenden Jahre sind Erneuerungen von Wegen und Pflasterdecken geplant, ebenso Sanierungsarbeiten an Mauern und Pergolen. Darüber hinaus sollen klimaangepasste Baum- und Strauchpflanzungen ergänzt werden. Grundlage dafür bildet ein 2017 aufgestelltes Pflegekonzept für den Südpark.