Wersten/Oberbilk: Sprachenvielfalt auf dem Sportplatz von Wersten 04

Wersten/Oberbilk "In Vielfalt vereint" lautete das Motto des Fußballturniers beim 58. internationalen Treffen "Jugend spielt für Europa" an den Pfingsttagen auf der Sportanlage vom SV Wersten 04. 15 C-Jugendmannschaften aus den Niederlanden, Luxemburg, Polen, Tschechien, Ukraine und Deutschland stellten bei einem fröhlichen Miteinander unter Beweis, dass Fußball eine universelle Sprache ist und alle Verständigungsbarrieren zu überwinden vermag. Gemeinsam mit dem Oberbilker SC Schwarz-Weiß 06 hatten die 04er diese Veranstaltung durchgeführt. "Für die Kids ist es ein besonderes Erlebnis, gegen internationale Teams zu spielen", stellte Werstens Jugendtrainer Dirk Grüters heraus.

Mit ein bisschen Englisch und mit Händen und Füßen klappte die Kommunikation auf und neben dem Platz, wie der 14-jährige Kapitän und Messi-Fan Auron vom FSV 08 Bissingen nach dem Spiel gegen FC Dinaz Kiew verriet. "Wie ist es so bei Euch?", war eine viel gestellte Frage. Wimpeltausch und ein gemeinsames Mannschaftsfoto zur Erinnerung gehörten zu den Begegnungen.

Die Gäste aus Klodzko waren mit einer Mannschaft von Schülern der Szkola Podstawowa angetreten. "Wir verlieren jedes Spiel", räumte die begleitende Deutschlehrerin Sylwia Klysz lachend ein. "Aber das ist egal." Dabeisein ist alles. Per Bus ist die 32-köpfige Gruppe angereist. Für die Zeit ihres Aufenthalts ist sie in einer Sporthalle in Oberbilk untergebracht. Nach dem Turnier gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Besuch des Rheinturms etwa und einer Sportolympiade.