13 Bands in drei Tagen : Mini-Festival Rock am Bach im Hybrid-Format

Die erste Ausgabe von Rock am Bach wurde 2019 zum Überraschungserfolg. Foto: Christoph Schroeter

Wersten In Wersten findet das Festival in diesem Jahr zum dritten Mal statt. 13 Bands präsentieren Punk, Pop und Rock live und im Internet.

Die Bands sind gebucht, der Platz für das Mini-Festival vorbereitet und Eintrittskarten schon im Vorverkauf begehrt. Wenn am Wochenende vom 10. bis 12. September „Rock am Bach“ startet, möchten die Veranstalter der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ damit das Event, das 2019 erstmals stattfand und 2020 nur im Live-Stream übertragen wurde, zu einer Tradition führen. „13 Bands sind vertreten. Wir haben einen schönen Mix aus Künstlern, die in Wersten leben oder auch ihren Proberaum im Stadtteil haben“, sagt Dirk Rauchmann.

Freitag Punk, Samstag Rock und Pop und am Sonntag Musik unplugged: Die Macher setzen auf ein vielfältiges Angebot. Noch im corona-konformen Rahmen kehrt die Kulturveranstaltung allerdings nicht an die Fischtreppe am Brückerbach zurück. Sie findet aber ganz in der Nähe im Zirkus-Kultur-Garten statt. Von Freitag bis Sonntag können täglich 250 Gäste kommen. Mit dem Einlass für Genese, Geimpfte und Getestete sowie Nachverfolgung möchten die Veranstalter das Risiko gering halten.