Festival plant um : Rock am Bach kehrt zur Fischtreppe zurück

Das Team vom Rock am Bach hat kurzfristig den Standort des Festivals geändert. Foto: RP/Dominik Schneider

Wersten 13 Bands präsentieren Punk, Pop und Rock bei Rock am Bach. Das Mini-Festival findet am Wochenende unter Corona-Bedingungen nun doch am Brückerbach statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simona Meier

Vom 10. bis 12. September startet in Wersten „Rock am Bach“. Jetzt wird kurzfristig umgeplant, denn die Veranstalter der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ dürfen Richtung Fischtreppe am Brückerbach zurückziehen.

Geplant war das Mini-Festival bisher im Zirkus-Kultur-Garten, am Grünzug zwischen Ohmweg/Brückerbach und Auf´m Rott. Jetzt kehrt das Event, das 2019 erstmals in Wersten stattfand und 2020 nur im Live-Stream übertragen wurde, zu seinem Ursprung zurück – allerdings noch unter Coronabedingungen, mit Eintrittskarten, einem abgesperrten, kontrollierten Bereich und Eintrifft für Genese, Geimpfte und Getestete mit entsprechendem Nachweis.

„Wir müssen das Gelände jetzt mit Bauzäunen abtrennen“, sagt Organisator Dirk Rauchmann. Auch ein Sichtschutz ist geplant. Doch die Freude ist bei den Veranstaltern groß, lange suchten sie nach Lösungen, doch zum Ursprungsort zurückzukehren. Dafür gab es jetzt die entsprechenden Freigaben. Noch steht nicht fest, ob mehr als die geplanten 250 Besucher je Tag Einlass bekommen können.