Festival in Wersten : Rock am Bach findet im Internet statt

Die Party von 2019 wird Wersten nicht so schnell vergessen. Die örtliche Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ hatte mit Rock am Bach ein regionales Musikfestival auf die Beine gestellt und war vom eigenen Erfolg überwältigt worden. Über 3000 Besucher waren im Herbst zu Flohmarkt und Musik an den Brückerbach gekommen, gerechnet hatte man mit 300 bis 400 Menschen. Heute steht Organisator Dirk Rauchmann auf dem kleinen Platz, wo im vergangenen Jahr die Bühne stand. „Wir waren dicht an dicht gedrängt, haben mit fremden Menschen angestoßen. Das klingt heute wie eine Geschichte aus einer anderen Zeit.“

Denn Corona hat auch im Stadtteil das öffentliche Leben fast vollständig zum Stillstand gebracht – Werstenschlaf nennt Rauchmann das. Und diesem sei auch Rock am Bach 2 zum Opfer gefallen. Die Pläne waren gemacht, Bands kontaktiert, dann kam der Shutdown. „Zuerst haben wir gehofft, im Herbst feiern zu können“, sagt der Werbegemeinschafts-Vorsitzende Michael Makoschey. Er habe sogar von der ersten großen Party nach der Zwangspause geträumt. „Das wäre wunderbar gewesen“, so der Apotheker.

Doch bald war klar: Aus der zweiten Auflage von Rock am Bach wird nichts – zumindest nicht so wie geplant. „Und da haben wir uns entschieden, das Festival ins Internet zu verlagern“, erklärt Dirk Rauchmann. So entstand der Plan für Rock am Bach 2.0. „Dafür kooperieren wir mit dem Mitmachzirkus, auf dessen Gelände wir die Bühne aufbauen – im öffentlichen Raum geht es ja nicht“, so Rauchmann. 14 Bands haben bereits zugesagt, hauptsächlich Gruppen aus dem Düsseldorfer Raum. Die Mitglieder der Werbegemeinschaft werden mit dem Handy filmen, sechs Kameras übertragen das Geschehen ins Internet. „Je nach dem Stand der Einschränkungen können wir sogar ein paar Leute live dabei haben, abwarten“, so Makoschey. Und das Programm wird ausgebaut: Auftritte gibt es vom 11. bis zum 13. September; der erste Tag wird der Punkrock-Freitag. Verfolgt werden kann das Festival am heimischen Bildschirm – oder beim Public Viewing in den Kneipen und Gaststätten von Wersten, wenn es nach dem Wunsch der Werbegemeinschaft geht. „Wir wollen an die Gastronomen herantreten und ihnen vorschlagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Festival zu übertragen“, sagt Rauchmann. Michael Makoschey wünscht sich eine „Party, die im ganzen Viertel stattfindet“.

Und damit diese Party auch richtig gefeiert werden kann, verkauft die Werbegemeinschaft Fanartikel: T-Shirts, Pullover, Picknickdecken, bedruckte Becher und Schutzmasken. Das ganze kann auch vergünstigt als Fanpaket erworben werden.

Diese Verkäufe sind entscheidend für die Kostendeckung der Werbegemeinschaft, denn die Einnahmequellen durch Speisen und Getränke fallen weg. Und trotz des Erfolgs war auch das Festival von 2019 kein Geldsegen für die Organisatoren. Makoschey sagt: „Wir mussten mit spitzen Fingern rechnen. Und wir mussten uns gut überlegen, ob wir dieses Event mit hohen Kosten und weniger Einnahmen stemmen können und wollen“, sagt Michael Makoschey. Man sei aber zu dem Schluss gekommen, dass das Festival eine hervorragende Werbung für den Stadtteil sei – und damit auch für die dortigen Händler. „Zu unserem Glück haben sich die Bands bereit erklärt, für den Hut zu spielen“, sagt Rauchmann. 14 Gruppen aus der Region bilden das Line Up, für sie wird ein Spendenkonto eingerichtet, das eins zu eins an die Musiker ausgeschüttet wird.

Momentan sind die Werbeplakate im Druck, es wird außerdem auch eine Version mit lediglich den Bandnamen geben. „Für deren Portfolio“, erklärt Makoschey. Auf Facebook hält Rock am Bach seine Fans über die Entwicklungen auf dem Laufenden. „Es gibt noch viel zu planen“, weiß Rauchmann, der das vierköpfige Orga-Team leitet.

Gedanken machen sie sich auch bereits über 2021. „Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es Rock am Bach 3 geben“, kündigt Rauchmann an. Ob es wieder live stattfinden kann, kann der Organisator natürlich nicht versprechen. Auch Michael Makoschey will nicht zu viel Optimismus verbreiten. „Wer weiß, ob wir je wieder so feiern können, wie wir es gewohnt sind“, so der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Dennoch wollen er und sein Team an der Idee des Stadtteil-Festivals festhalten. „Der Gedanke für ein solches Event ist ja schon zehn Jahre alt, 2019 wurde er zum ersten Mal umgesetzt, und wenn dann der Erfolg so groß ist, gibt man nicht einfach auf“, so Makoschey.