Wersten : Reiter küren ihre Meister

Steffi Ilbertz-Windhöve beim Ringstechen Foto: Hans-Jürgen Bauer

Wersten 15 Vereine kämpften in Wersten um die Titel in zwölf Wettbewerben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Wochenende fand das 68. Reitersportfest der St. Sebastianus-Reitervereinigung Düsseldorf (SRV) statt. In diesem Jahr sorgte das Reiterkorps Wersten für einen reibungslosen Ablauf. Zwei Turniertage, zwölf Wettbewerbe, 15 Vereine und 135 Pferde: Die Organisation des Reitersportfestes der SRV stellt den Ausrichter immer wieder vor eine gehörige Aufgabe. In diesem Jahr war das Reiterkorps aus Wersten an der Reihe und schlug sich an beiden Turniertagen wacker.

"Ein Jahr haben wir uns für die Organisation schon Zeit genommen", erklärte Karl Hahne, 1. Rittmeister aus Wersten. "Wie sagt man so schön: nach dem Reitersportfest ist vor dem Reitersportfest." Vor allem die Suche nach einem Schirmherrn muss natürlich lange im Vorfeld des Turniers stattfinden. In diesem Jahr übernahm der Werstener Stadtbäcker Frank Bachhausen diese ehrenwerte Aufgabe.

Bereits zum achten Mal richtete der Verein aus Wersten den traditionsreichen Wettbewerb aus. Dabei freute man sich in diesem Jahr vor allem über die Nutzung der eigenen Platzanlage. "Wir haben hier optimale Verhältnisse, um solch ein Turnier ausrichten zu können", strahlte Hahne. Der vereinseigene Schützenplatz an der Opladener Straße bietet in der Mitte einen geeigneten Turnierplatz. Direkt daneben bleibt dabei genug Raum für die Pferde-Hänger und den Abreit-Platz. So wunderte es auch nicht, dass sowohl die Dressur- und Springwettbewerbe am Samstag, als auch das Ringstechen und die Voltigiershow am Sonntag so gut besucht waren. "Unser Verein bietet eine schöne Kombination aus Sport, Brauchtum und Geselligkeit", erzählte Hahne.









zurück

weiter

Momentan zählt der Verein zirka 20 aktive Mitglieder. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren zwar nicht eingebrochen, aber eben auch nicht angestiegen. "Wir sind schon länger auf einer stabilen Mitgliederzahl, würden uns aber natürlich über Zuwachs freuen. Deshalb sind wir ein aktiver Verein mit vielen Veranstaltungen", so Hahne. Mit dem Ostereier-Ringstechen, dem "Werstener Reitertag" und der Jagd im November veranstaltet der Verein vier große Events in diesem Jahr.

Zum Stadtsieger beim Ringstechen kürte sich in diesem Jahr Liz Gieses vom Reiterkorps Flingern. Da das Reitersportfest bereits im vergangenen Jahr von den Flingeranern ausgerichtet wurde, darf das Reiterkorps aus Niederkassel das Turnier im kommenden Jahr ausrichten.

(seka)