Ickerswarder Straße : Rattenplage auf Spielplatz in Wersten

Wersten Eltern und Kinder beobachten immer mehr Nager auf dem Spielplatz an der Ickerswarder Straße. Schuld könnten vor allem Nutzer sein, die achtlos Essensreste ins Gebüsch werfen.

Die Ratten sind wieder da auf dem Kinderspielplatz an der Kreuzung Ickerswarder Straße und Kölner Landstraße in Wersten. Darüber diskutieren die Anwohner derzeit im Sozialen Netzwerk Facebook.

Mehrere Eltern, die mit ihren Kindern den kleinen Spielplatz besuchen, fühlen sich durch die Anwesenheit der Tiere gestört. Sie führen die Häufung der Nagetiere vor allem auf unachtsame Nutzer zurück, die Essensreste zurücklassen, und rufen zu mehr Umsicht auf. In den umliegenden Gebüschen finden die Ratten darüber hinaus Schutz und Deckung. Zudem gibt es in der Nähe mehree Lebensmittelgeschäfte, von wo aus ebenfalls Nahrungsabfälle kommen könnten.

Die Werstener haben sich mit dem Problem bereits an Stadt und Ordnungsamt gewandt, ob von dort tatsächlich konkrete Hilfe kommt, ist jedoch unklar. Bereits seit Jahren wird beispielsweise weiter südlich, im Stadtteil Garath, versucht, der Ratten in den Straßen Herr zu werden, die Stadt gibt jedoch an, dass die Belastung mit den Schädlingen nicht stark genug sei, um eine aufwendige und kostenintensive Bekämpfung in die Wege zu leiten. Außerdem können die Schädlinge nur dann nachhaltig vertrieben werden, wenn die Bürger durch Müll und Essensreste keinen Anreiz bieten, an die angestammten Orte zurückzukehren.