Werstenrallye : Kinder entdecken die Notinseln

Bei den verschiedenen Stationen der Werstenrallye mussten die Kinder spielerische Aufgaben lösen. Foto: Anne Orthen (ort)

Wersten Mehr als 100 Mädchen und Jungen aus Kitas und Grundschulen beteiligten sich an einer Rallye der Händler.

Die kleine Mathilda weiß, dass „Notinseln“ in ihrem Stadtteil nichts mit einer Rettung auf dem Rhein zu tun haben. „Man kann dahin gehen, wenn man sich verletzt hat oder seine Mama nicht findet“, erklärt die Sechsjährige gut informiert. Das Projekt „Notinseln“ besteht seit zehn Jahren, zahlreiche Geschäfte in Wersten haben den Aufkleber gut sichtbar als Hinweis im Fenster oder an der Tür. Ein Zeichen dafür, dass Kinder, die in Not geraten, hier Hilfe finden. „Wir haben das damals von der Werbegemeinschaft initiiert, die Grundidee kommt aus Süddeutschland“, erklärt Michael Makoschey, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wersten.

Seitdem geht es einmal im Jahr darum, den Kindern diese Hilfe bewusster und die Notfallinseln bekannt zu machen Was eignet sich dazu besser, als eine Wersten-Rallye? „Wir wollten das spielerisch gestalten und in allen Geschäften, die an der Aktion beteiligt sind, werden Spiele angeboten“, sagt Makoschey. Los geht’s bei der Provinzial Versicherung, denn „hier muss man sich als Kind erst einmal hinein trauen“, sagt Martina Schäfer. So ein riesiges Gebäude kann schon einschüchternd sein. Schwellenangst nehmen ist eine grundsätzliche Idee der Wersten-Rallye. Und das klappt am besten mit Spielen.

Info Die Notinseln bieten Hilfe für Kinder Gründer: Stiftung Hänsel und Gretel im Jahr 2002, Sitz in Karlruhe Idee: Zufluchtsorte für Kinder in Notsituationen in einem Netzwerk von Geschäften



Standorte: bundesweit gibt es in über 230 Städten und Gemeinden Notinseln

Vor dem Provinzial-Gebäude ist eine kleine Spielstrecke aufgebaut, ehrenamtliche Mitarbeiter zeigen den Kleinen, wie es funktioniert. An der Pforte des Versicherungsunternehmens könnten Kinder 24 Stunden rund um die Uhr Hilfe finden, selbst an Sonn- und Feiertagen. „Das ist eine tolle Sache, irgendwann kann es schon passieren, dass sie sich unsicher fühlen“, meint Natalie Ilbertz. Ihren beiden Töchter Nela (5) und Marja (7) will sie die „Notinseln“ selbst noch einmal zeigen und sie ihnen erklären. „Hier sind auch die Eltern gefordert“, sagt die Werstenerin.