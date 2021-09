Kirchenmusiker in Düsseldorf : Platz nach Hans Aring benannt

Kirchenmusiker in Düsseldorf

Düsseldorf Der Kirchenmusiker hat viel im Stadtteil Wersten bewegt. Viele seiner Wegbegleiter nahmen deshalb an der offiziellen Platzbenennung teil.

Mehr als ein Jahr hat es vom Entschluss bis zur Umsetzung gedauert, aber jetzt ist der Werstener Kirchenmusiker Hans Aring endlich Teil des Düsseldorfer Straßenbildes. Im ruhigen Westen von Wersten, in unmittelbarer Nähe des Hauses, in dem der 2015 verstorbene Aring gewohnt hat, wurde am Samstag das Straßenschild im Beisein ehemaliger Weggefährten offiziell enthüllt.