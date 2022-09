An der Ickerswarder Straße in Düsseldorf : Ein Pendler-Parkplatz voller Wohnmobile

Viele Wohnwagen sind auf dem Park-and-Ride-Platz an der Ickerswarder Straße abgestellt. Da die Fläche eh nur von wenigen Pendlern genutzt wird, scheint das viele Menschen nicht zu stören. Foto: Marie Bockholt

Wersten Düsseldorfer und Auswärtige können an Park-and-Ride-Flächen im Stadtgebiet vom Auto in Busse oder Bahnen umsteigen. Nicht überall funktioniert das Konzept, wie ein Besuch an der Ickerswarder Straße in Wersten zeigt.

An einem Werktag ist früh morgens auf dem Parkplatz an der Ickerswarder Straße nahe Münchener Straße kein Mensch zu sehen. Eigentlich sollten hier viele Autos mit Nummernschildern aus umliegenden Städten stehen. So sieht es zumindest das Konzept für Park-and-Ride-Flächen vor. Als eine solche ist das Grundstück mit rund 130 Stellplätzen angelegt. Doch statt für Pendler, die hier mit dem Auto ankommen und mit Bus oder Bahn weiter in die Innenstadt fahren, hat sich der kostenfreie Parkplatz zu einem Abstellplatz für Wohnwagen und Anhänger entwickelt.

„Ich wundere mich, dass dort immer mehr Campingmobile stehen“, sagt Andreas Vogt. Der Benrather fährt auf seinem Weg zur Arbeit täglich mit dem Rad an dem Parkplatz vorbei. Dass viele Menschen die Park-and-Ride-Fläche für ihren ursprünglichen Zweck nutzen, glaubt er nicht. Kürzlich hat er ein Foto vom Parkplatz, auf dem auch die Wohnwagen zu erkennen sind, in den sozialen Medien gepostet. Viele Menschen kommentierten den Beitrag. Die meisten scheinen sich an den abgestellten Wohnwagen nicht zu stören. Der Parkplatz werde eh wenig genutzt und die Zweckentfremdung nehme deshalb auch keine Stellplätze weg, so lautet der Tenor. Auf den Parkflächen stehen neben den Wohnmobilen und Wohnwagen Anhänger auch eine Flotte von Carsharing-Autos.

info So viele Pendler kommen nach Düsseldorf Pendler 2020 kamen laut Pendleratlas NRW täglich rund 315.000 Berufspendler nach Düsseldorf. Nach Erhebungen aus dem Jahr 2018 für ausgewählte Nachbarstädte kommen etwa 70 Prozent der Berufspendler mit dem Auto, etwa 25 Prozent mit Bussen und Bahnen und weniger als fünf Prozent mit dem Fahrrad, wie die Stadt mitteilt. Park-and-Ride-Plätze Die 17 Park-and-Ride-Angebote in Düsseldorf sind über das Stadtgebiet verteilt und befinden sich in Angermund, Rath, Gerresheim, Eller, Eller Süd, Benrath, Garath, Hellerhof, Hamm (mit S-Bahnanbindung), in Wittlaer, am Staufenplatz, Gerresheim Krankenhaus, Südpark, Südfriedhof, Heerdter Krankenhaus (Stadtbahn-/Straßenbahnanbindung) und an der Further Straße sowie Ickerswarder Straße (Busanbindung).

Auch die Stadt Düsseldorf erklärt auf Anfrage, dass sie nur selten Beschwerden über zweckentfremdete Park-and-Ride-Flächen erhalte. „Nach Beobachtung der Stadtverwaltung werden vor allem die Park-and-Ride-Anlagen zum Beispiel für die rechtswidrige Abstellung von Wohnmobilen genutzt, die sich durch eine unzureichende Park-and-Ride-Nutzung auszeichnen“, heißt es. Insgesamt variiere die Inanspruchnahme der Park-and-Ride-Angebote in Düsseldorf stark. So sei vor allem an Stationen mit einer guten Anbindung an den Schienenverkehr wie am Südpark oder in Hellerhof eine hohe Nachfrage zu verzeichnen. Die Standorte, die nur über eine Busanbindung verfügen, seien dagegen deutlich geringer ausgelastet. Letzteres betrifft die Park-and-Ride-Plätze an der Ickerswarder Straße und an der Further Straße in Hassels.

Insgesamt 17 städtische Park-and-Ride-Flächen gibt es aktuell in der Landeshauptstadt. Die Parkplätze sind zu jeder Zeit frei zugänglich. Das ÖPNV-Angebot ist zudem grundsätzlich bis nach Mitternacht gegeben, wie ein Sprecher der Stadt erklärt. Einige der Flächen, beispielsweise die am Südpark, würden zudem von innerstädtischen Pendlern bevorzugt.

Bei einem Besuch vor Ort sind viele der 250 Stellplätze am Südpark auch von Pkw mit auswärtigen Kennzeichen belegt. Ein Mann steigt aus dem Auto und rennt mit seinem Rucksack zur nächsten Bahn. Eine junge Frau aus Siegen sagt: „Ich liebe diesen Parkplatz.“ Sie komme für die Arbeit nach Düsseldorf und sei froh über das Angebot. Auch eine Studentin, die am Landgericht ein Praktikum absolviert, ist aus Rheinberg gekommen. „Der Parkplatz wurde mir von Bekannten empfohlen“, sagt sie. Sie wird von dort aus die nächste Bahn nach Oberbilk nehmen. Anders als an der Ickerswarder Straße,ist am Eingang des Platzes am Südpark ein Schild angebracht, das das Abstellen von Anhängern verbietet.

Pläne für weitere Park-and-Ride-Angebote in Düsseldorf gibt es. So soll Am Froschenteich in Wittlaer eine Fläche entstehen. Am Südpark ist eine Erweiterung des Stellplatzangebotes angedacht – das Pendler-Parkhaus mit rund 800 Stellplätzen gilt allerdings als umstritten.

