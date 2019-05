Notinseln : Anlaufstellen für Kinder in Not

Wersten Die Notinseln sind Geschäfte, an die Kinder sich bei Problemen wenden können. Bei einer Rallye werden die Standorte gezeigt.

(dsch) Das Projekt Notinsel richtet sich an Kinder, die Probleme im Alltag haben und sich im Moment nicht an die Eltern wenden können. Sei es ein Unfall, ein verlorener Schlüssel, ein vergessenes Handy oder nur eine volle Blase: Die Geschäfte mit dem Notinsel-Sticker an der Tür helfen und trösten.

Die Initiative Notinseln entstand 2002 in Karlsruhe, seit 2009 gibt es die Anlaufstellen auch im Düsseldorfer Süden. In Wersten machen 30 Geschäfte mit, deren Personal zum Umgang mit hilfesuchenden Kindern geschult wurde. In Düsseldorf wird das Projekt von der IHK betreut. Das Motto der Notinseln lautet: „Wo wir sind, bist du sicher“.

Aber die Anlaufstellen erfüllen ihren Zweck nur, wenn Kinder in einer Notlage auch wissen, an wen sie sich wenden können. Daher veranstaltet die Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ am Freitag, den 3. Mai, eine Rallye durch den Stadtteil, bei der Kinder die verschiedenen Not­inseln in ihrer Nähe kennenlernen können. Los geht es um 15 Uhr vor dem Hauptgebäude der Provinzial am Provinzialplatz; die Versicherung selbst ist eine der wenigen Notinseln, die rund um die Uhr für Kinder zur Verfügung stehen. Über 100 junge Teilnehmer werden erwartet. Ziel der Rallye, die als Schatzsuche aufgebaut ist, ist nicht nur, den Kindern die Standorte der Notinseln zu zeigen, sondern auch, ihnen die Angst davor zu nehmen, dort um Hilfe zu bitten. Es ist bereits die zehnte Veranstaltung dieser Art. „Viele, die uns heute bei der Organisation helfen, waren als Kinder schon Teilnehmer“, sagt Michael Makoschey von „Wir in Wersten“.