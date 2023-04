Notinseln im Stadtteil Wersten-Rallye durch die Märchenwelt

Seit 2009 engagiert sich die Werbegemeinschaft und macht das Projekt in jedem Jahr mit einer eigenen Rallye und Spielen bekannt. Unterstützung gibt es auch diesmal von 25 Helferinnen und Helfern. Los geht es am Freitag, 28. April, ab 13 Uhr am Jugendzentrum Im Hinterhof an der Werstener Straße 90. Dort sind Start und Ziel der Wersten-Rallye. Dabei können die Kinder 14 Stationen kennenlernen.