Wersten: Noch kein Eröffnungstermin für den dm-Markt in Wersten

Noch kein Eröffnungstermin für den dm-Markt in Wersten

Von außen schon fertig,im März können die Wohnungen bezogen werden: Das neue Mietshaus an der Kölner Landstraße in Wersten. Foto: RP/Dominik Schneider

Wersten In Wersten eröffnet an der Kölner Landstraße bald eine Drogerie. Der genaue Termin steht jedoch noch nicht fest. Im selben Haus entstehen auch Mietwohnungen.

Seit der Schlecker-Pleite 2012 hat der größte Stadtteil des Düsseldorfer Südens keine eigene Drogerie mehr. Das wird sich aber bald ändern: In das Erdgeschoss des vierstöckigen Neubaus an der Ecke Mergelgasse und Kölner Landstraße zieht bald ein dm-Markt ein und ergänzt das lokale Angebot zur Nahversorgung. Das Geschäft befindet sich verkehrsgünstig nur wenige Meter von der U-Bahn Haltestelle Opladener Straße entfernt. Viele Bewohner des Stadtteils freuen sich auf die Ergänzung des Einkaufsangebots an der Kölner Landstraße. Das genaue Datum, wann der Drogeriemarkt hier einziehen kann, steht jedoch noch nicht fest; im und um das Haus wird noch gearbeitet. Den Schlüssel hat Hausverwalter Denis Hoesen den zukünftigen Mietern des Ladenlokals bereits übergeben.