Service in Düsseldorf : Friedhofsmobil ist ab sofort im Einsatz

Service in Düsseldorf

Peter Siebert von der Zukunftswerkstatt Düsseldorf bietet einen neuen Fahrservice auf dem Stoffeler Friedhof an. Foto: RP/Dominik Schneider

Wersten/Oberbilk Senioren und mobilitätseingeschänkte Menschen können sich von einem Fahrer kostenlos an den nahen Haltestellen abholen und direkt an die Grabstätten fahren lassen. Ein ähnliches Angebot gibt es bereits auf dem Nord- und dem Südfriedhof.

Peter Siebert ermöglicht Menschen den Friedhofsbesuch, die es sonst nur schwer zu den Gräbern ihrer Freunde und Verwandten schaffen. Der 64-jährige ist Fahrer des neuen Friedhofsmobils und hat gestern seinen Dienst auf dem Stoffler Friedhof angetreten. Der kostenlose Service richtet sich an alte und mobilitätseingeschränkte Menschen. Siebert holt sie von der Haltestelle oder aus der näheren Umgebung ab, bringt sie zu den Gräbern ihrer Angehörigen und wieder zurück.

Nach dem Nord- und dem Südfriedhof, die seit 2015 beziehungsweise 2018 über eine solche Dienstleistung verfügen, ist der Stoffler Friedhof der dritte in Düsseldorf, auf dem es ein Friedhofsmobil gibt. Dieses hat allerdings eine Besonderheit: Statt mit einem Arbeitswagen, wie ihn auch das Gartenamt benutzt, werden die Besucher hier mit einem E-Auto mit Straßenzulassung befördert. „Die Anbindung an den Nahverkehr ist am Stoffeler Friedhof nicht sehr gut, daher übernehme ich auch den Hol- und Bringdienst zu den Haltestellen“, erklärt Fahrer Dirk Siebert. Er selbst ist Angestellter der Zukunftswerkstatt Düsseldorf, die laufenden Kosten für das Friedhofsmobil werden vom Gartenamt bezahlt.