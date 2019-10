Verkehrswende : Bezirkspolitiker streiten über neuen Parkplatz

Wersten Die Erweiterungsfläche des Stoffeler Friedhofs in Wersten könnte ein Park&Ride-Platz werden. Dort gibt es jedoch bereits einige Gräber.

Hintergrund ist die neue, verlängerte Umweltspur, die seit gestern auf Höhe des Südparks beginnt und in nördlicher Richtung in die Innenstadt führt. Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung regte an, die Stadtverwaltung prüfen zu lassen, ob in diesem Zusammenhang die Erweiterungsfläche des Stoffeler Friedhofs in Wersten zu einem Park&Ride-Platz umgewidmet werden kann.