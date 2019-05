Drogerie : Werstener Drogerie eröffnet im Juni

Wersten Nach sieben Jahren ohne Drogerie soll jetzt ein dm in den Stadtteil kommen.

„Neueröffnung in Kürze“ steht auf der geschwungenen Glasfront des Ladenlokals im Erdgeschoss des Neubaus auf der Ecke Kölner Landstraße und Mergelgasse. In das Haus Kölner Landstraße 195 zieht bald eine Filiale des Drogeriemarkts dm ein. Lange stand noch nicht genau fest, wann es so weit sein wird, und auf den Tag genau will sich die Kette noch immer nicht festlegen – bestätigt aber auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Laden Mitte Juni geöffnet werden soll.