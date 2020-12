Mobiler Glühweinstand : Wersten trinkt Glühwein mit Abstand und Anstand

Wersten Am mobilen Stand der Werbegemeinschaft ging es diszipliniert zu. Wenn der Lockdown kommt, wird das Glühweintrinken per Videokonferenz fortgesetzt.

Zwei große Töpfe mit Glühwein dampfen, die Lichterkette erhellt den Glühweinflitzer, ein Lasetnrad, ein Desinfektionsspender steht bereit. Ein Schild am Spender weist darauf hin, dass der Verzehr des Glühweins im Umkreis von 50 Metern nicht gestattet ist. Mit Abstand und Anstand trinken – so laute das Motto, sind sich die Besucher am Stand einig. Viele kaufen eine Mehrwegflasche der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“, andere bringen eigene Tassen mit.