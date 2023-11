Martinsfreunde Wersten feiern ihr 30-jähriges Jubiläum Mit ihren Laternen senden die Marienschüler eine Botschaft für den Frieden.

„Was ist mir wichtig für die Erde?“ von dieser Fragestellung ausgehend machten sich die Kinder an die Bastelei. Wer auf die ganz unterschiedlich gestalteten Modelle blickt, sieht verschiedene Tiere, Friedenstauben, Menschen, die sich an den Händen halten und auch den Schriftzug: „Nein zu Rassismus“. Mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail haben die KInder der Marienschule, einer städtischen katholischen Grundschule, ihre Laternen aus einem Luftballon und Pappmaché gestaltet. „Das ist übrigens nicht ganz so leicht“; sagt Junés. Wenn der mit Leim bekleisterte Ballon mal einfach wegrollt, passiert Folgendes: „Dann rollt der in die ganzen Schnipsel rein“, sagt er. „Und alles klebt daran fest.“ Die Klasse 4 c hat neben dem Basteln auch inhaltlich Vieles besprochen, was die Kinder gerade bewegt. „Es war schon sehr bezeichnend, dass die Kinder sich mit den momentanen Unruhen beschäftigen“, sagt Lehrerin Silke Lenk.