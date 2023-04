Tiere in Düsseldorf „Ein Kaninchen-Kauf muss gut überlegt sein“

Sie rät dazu, sich einen Kaninchen-Kauf gut zu überlegen. Wer an einem ihrer Tiere interessiert ist, wird erst einmal in den Garten nach Wersten eingeladen. Dann berate sie gern, sagt Schmauder. Wichtig sei, dass die Tiere auch in ihrem neuen Zuhause nicht im Durchzug stünden – genauso wenig wie in der prallen Sonne. „Hitze macht den Kaninchen mehr aus als Kälte“, erklärt Schmauder. „Wenn die Tiere auch draußen ins Gras gelassen werden, muss man sie außerdem wie Pferde angrasen lassen.“ Das bedeute, die Tiere langsam an das Gras zu gewöhnen. „Sonst fressen, fressen, fressen sie“, sagt Schmauder. Und das könne zu Koliken führen.