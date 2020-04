Osterüberraschung : Kita-Kinder beschenken Senioren

Wersten Wie fast alle Menschen leiden auch die Bewohner eines Werstener Seniorenheims unter den aktuellen Einschränkungen. Die Kinder einer benachbarten Kita machten den Senioren jedoch zu Ostern eine besondere Freude.

Für alte Menschen, die in Düsseldorf in Seniorenheimen wohnen, bedeutet die aktuelle Pandemie häufig vor allem Einsamkeit: Angehörige dürfen nicht zu Besuch kommen, und auch die Vereine, Einzelpersonen und Gruppen, die den Senioren sonst den Alltag verschönern, müssen draußen bleiben.

So geht es auch den Bewohnern von Haus St. Hedwig am Werstener Feld. Diese werden unter anderem regelmäßig von den Kindern der nahe gelegenen Kita Arche besucht. „Diese Besuche sind immer sehr schön. Man merkt unseren Bewohnern an, dass die jungen Leute ihnen fehlen“, sagt Melanie Brüster vom Haus St. Hedwig. Umso größer war die Freude, als zu Ostern selbst gemachte Geschenke der Arche-Kinder für die Senioren des Hauses ankamen. „Die Kinder haben Bilder gemalt und gebastelt, außerdem gab es bunte Steine, Geschenke, die wirklich von Herzen kommen“, freut sich Brüster. Die Freude unter den Bewohnern sei groß gewesen – ein sehr emotionaler Moment. „Die Kinder haben den alten Menschen, und auch uns vom Team, ein Lächeln in dieser schweren Zeit geschenkt“, sagt Melanie Brüster.