Gastronomie in Düsseldorf Kiosk-Betreiber eröffnet Mini-Café an der Kölner Landstraße

„Mein Traum war es immer, ein schönes und süßes Café zu eröffnen“, erklärt er. Als ein Corona-Testzentrum aus dem Ladenlokal neben dem Kiosk auszog, ergriff er die Chance und machte daraus das „K1 Coffe and Cakes“. Dort stehen nun unter anderem Espresso (1,90 Euro pro Tasse), Cappuccino (2,70 Euro) oder Americano (2,70 Euro) auf der Karte. Auch Tees und Kakao sowie Kaltgetränke werden angeboten. Es gibt eine kleine Auswahl an eingekauften Kuchen und Donuts. Demnächst will Heydari belegte Baguettes ins Sortiment aufnehmen. „Ich habe meine Kunden im Kiosk gefragt, was sie sich wünschen“, sagt er. Schließlich sei das Angebot an Cafés in Wersten nicht gerade riesig.