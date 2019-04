Wersten : Ein Länderspiel mit Grillen und Kontaktpflege

WERSTEN Auf ein Länderspiel freuen sich die C-Jugendkicker vom SV Wersten 04, wenn die Nachwuchsformation von Trainer Frank Junius am Sonntag mit einem Team der Green&Gold Soccer-Academy aus dem kanadischen Edmonton die Kräfte misst.

Anstoß auf der Werstener Anlage am Scheideweg ist um 11 Uhr. „Gegen eine kanadische Auswahlmannschaft zu spielen, ist eine tolle Sache“, betont Spielführer Florian (15), der mit seiner Mannschaft in der Kreisklasse am Punktspielbetrieb teilnimmt. Die 04er belegen Tabellenrang sechs.