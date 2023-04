Frühlingsmarkt in Wersten Jugendfarm stellt die neuen Esel Felix und Fine vor

Mit den neugierigen Tieren lernen die Kinder auch Geduld. Sie müssen darauf achten, wie die Tiere reagieren, was sie fressen und was ihnen gut tut. Noch sind die jungen Esel in der Eingewöhnungsphase. Der Trubel des kleinen Frühlingsmarktes scheint sie aber an diesem Nachmittag nicht so sehr zu beeindrucken. „Esel sind super, je mehr Bewunderer, desto besser“, sagt Hegerkamp. Dass die Tiere manchmal auch etwas störrisch sind, merken die Jugendlichen als sie sie auf der Wiese ein Stück herumführen: Körpersprache ist dann wichtig bei der Kommunikation zwischen Esel und Mensch.