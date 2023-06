Nachhaltigkeit Hilfe zur Selbsthilfe in der Fahrradwerkstatt des DRK Düsseldorf

Mit dem Umzug 2018 in die Leichlingerstraße wurden die Räume größer. Die Wohnungsbaugesellschaft Wogedo stellt diese kostenlos dem DRK zur Verfügung. Damit konnte auch das Team wachsen. „Dadurch konnten wir unsere Öffnungszeiten ausweiten“, sagt Michael Vogt. War die Werkstatt zuvor nur vormittags geöffnet, wird nun in einem Zwei-Schicht-System von 10 Uhr bis 15.30 Uhr gearbeitet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. „Die Menschen sollen gerne einfach vorbeikommen und dann schauen wir, wie es passt“, erklären die Ehrenamtler. Menschen mit Vorkenntnissen können auch selbst vor Ort am eigenen Rad mit den Werkzeugen der Werkstatt schrauben. „Wenn es aber zu aufwendig wird oder an die Elektronik von E-Bikes geht, schicken wir die Menschen zum Profi“, sagt Kels. Die Dienstleistung in der Fahrradwerkstatt ist ohne Garantie, dafür aber kostenlos. Lediglich Ersatzteile müssen selbst bezahlt werden. „Wir empfehlen dann oft Händler aus der Umgebung, damit die lokale Wirtschaft unterstützt wird“, erklärt Vogt. Vieles könne aber aus ausgeschlachteten Rädern weiterverwendet werden. „Wir sind dadurch sehr nachhaltig, weil wir Rädern ein längeres Leben schenken“, meint Michael Vogt.