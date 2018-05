Wersten : Grünzug soll Anschluss finden an den Brückerbach

Wersten Wer in Wersten Richtung Brückerbach unterwegs ist, kann den naturnahen Werstener Grünzug nutzen. Ein beliebter Weg, den Spaziergänger und Radfahrer häufig passieren. Er führt vorbei an einer idyllischen Pferdeweide und saftigen Wiesen. 167.000 Euro investierte die Stadt in den gesamten Ausbau, dessen letztes Teilstück im Bereich Ohmweg/Auf'm Rott mit Anbindung an den Brückerbach allerdings bis heute fehlt. Wann die Verwaltung den Beginn des letzten Bauabschnitts plant, wollte die CDU-Fraktion jetzt in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 9 wissen. Bisher sei der Grünzug unvollständig und nur begrenzt für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer nutzbar. "Möglichst kurzfristig sollte daher der Anschluss an den Deich erfolgen, damit die Nutzung der privaten Wege endlich ein Ende findet", heißt es dazu in der Anfrage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simona Meier und Andrea Röhrig

Die Verwaltung teilte dazu mit, dass sie einen Planungsauftrag für den Ausbau der Anbindung erteilen wird, sobald der Haushalt für das laufende Jahr freigegeben ist. Der Ausbau der Wegeverbindung zum Brückerbach soll auf einer im Bebauungsplan ausgewiesenen öffentlichen Grünfläche zwischen dem Gebäude Ohmweg 38a und der Kleingartenanlage erfolgen. Diese hat die Stadt inzwischen gekauft.

Zur Frage, wie hoch die Kosten für die Maßnahme sind und ob die Umsetzung bereits für 2018 geplant sei, teilte die Verwaltung in der Sitzung der BV mit, dass die genauen Kosten erst im Rahmen der Entwurfsplanung ermittelt würden. Da man bei der Verwaltung erst in den Anfangszügen der Planung steckt, heißt es auf Anfrage nur, dass es wegen der technischen Finessen ein recht teures Unterfangen werden wird. Hintergrund ist, dass eine bestimmte Höhe zwischen Weg und Brückerbach überwunden werden muss. Da diese mehr als sechs Prozent Steigung auf gerader Wegführung hätte, muss die Zuwegung in Serpentinen form gebaut werden. In diesem Jahr, so hofft das Gartenamt, will man der Politik den ausgearbeiteten Plan vorlegen. Doch die erforderlichen Mittel würden im Rahmen der mittelfristigen Investitionsplanung im Produktsachkonto "Neu- und Umbau von Grünanlagen" erst für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 eingeplant. "Sie stehen jedoch unter Vorbehalt der jeweiligen Genehmigung des Haushalts", heißt es weiter. Entlang des Grünzugs, auf dem sich heute Wiesen, Gehölz- und Rasenflächen abwechseln, sind täglich viele Menschen naturnah durch den Stadtteil unterwegs.









zurück

weiter

An das Provisorium des letzten Stück Weges Richtung Brückerbach haben sich dabei viele offensichtlich längst gewöhnt. Sie nutzen einen parallelen Weg, der sie Richtung Deichaufgang leitet, der allerdings weiterhin mit einer Art Drängelgitter versehen ist. Eigentlich ist dieser jedoch nur für die Mitarbeiter des Stadtentwässerungsbetriebes vorgesehen, die am Deich nach dem Rechten schauen dürfen. Der neue, dann auch legal nutzbare Zuweg soll ein Stück daneben gebaut werden.

(RP)