Punschtrinken für den guten Zweck : Die Glühweinhütte in Wersten war ein voller Erfolg

Die Glühweinhütte in Wersten war ein voller Erfolg

Seit November haben Dirk Rauchmann und sein Team in Wersten Glühwein von der Ahr verkauft. Foto: Simona Meier

Wersten Mit der Hütte hat die Werbegemeinschaft Wir in Wersten bis Sonntag Spenden für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt. Auch die Corona-Pandemie hat den Erfolg der „letzten Glühweinhütte vor der Altstadt“ nicht gebremst.

Der Duft nach heißem Winzerglühwein und frisch gegrillter Bratwurst strömt seit vergangenem Samstag nicht mehr über die Kölner Landstraße in Wersten. Die Glühweinhütte der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ ist abgebaut. Seit Ende November haben hier freiwillige Helfer für Essen und Getränke in der Weihnachtszeit gesorgt.