Wersten : "Gemeinsam jeck" lädt Samstag zum Sommerfest

Wersten Karnevalisten können nicht nur im Winter feiern. Bestes Beispiel für das Gegenteil ist die Karnevalsgesellschaft "Gemeinsam Jeck". Die lädt für den morgigen Samstag, 26. Mai, ab 14 Uhr zum Sommerfest rund um das Café Südpark. Eingebettet in die Feier ist auch ein Minigolf-Turnier, an dem viele Karnevalisten teilnehmen. Das Turnier, an dem unter anderem das Prinzenpaar der vergangenen Session, Carsten II und seine Venetia Yvonne teilnehmen, beginnt um 14.30 Uhr. Die Siegerehrung ist für 17.30 Uhr geplant.

Aber auch für die Besucher, die keinen Minigolfschläger schwingen, gibt es rund um die Anlage des Cafés viel zu entdecken. Im Anschluss an das Sommerfest treten um 18 Uhr in der neuen Konzertreihe "Hautnah" die Swinging Funfares auf. Wenn das Wetter schlecht ist, ziehen die Musiker und ihre Zuhörer kurzerhand in das Café Südpark um. Der Eintritt ist sowohl für das Fest als auch zum Konzert frei. Am Ende geht nach guter alter Manier ein Hut rum, den die Zuschauer mit Geld füllen können.

(rö)