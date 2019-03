Mein Laden: Frederic Dahmen, der Fahrrad-Guru aus Wersten

Wersten Frederic Dahmen macht in seinem Wattwerk Radfahrer fit – vom Hobbysportler bis zum Profi.

Ursprünglich gegründet hat Dahmen das Wattwerk in Nievenheim bei Dormagen, seit 2016 hat er sein Geschäft an der Kölner Landstraße 126. Die Liebe habe ihn nach Düsseldorf gezogen, verrät er. Aber auch geschäftlich hat sich der Umzug gelohnt. Die Lage in Wersten sei hervorragend, außerdem: „Konkurrenz im engeren Sinne habe ich in Düsseldorf fast nicht“, sagt Dahmen. Er bietet das Gesamtpacket zur Leistungsverbesserung im Ausdauersport an, der Fokus seiner Arbeit liegt nach wie vor auf dem Radsport. Im Wattwerk werden die drei Leistungsbereiche Bikefitting, Diagnostik und Trainingsberatung angeboten. „Beim Bikefitting helfe ich, das Fahrrad auf den Sportler anzupassen“, sagt Dahmen, der vor der Gründung des Wattwerks Gesundheitswesen studiert hat. Denn dabei gibt es mehr zu beachten als Sattel- und Lenkerhöhe, zumindest wenn man sportlich unterwegs sein will.