Nach Absturz im Zweiten Weltkrieg Franzose dreht Film über das Überleben seines Opas

In England ist diese Geschichte im Museum im britischen Elvington dokumentiert, der Ort, an dem die britische Maschine an jenem Heiligabend startete. Fast 80 Jahre später steht nun der Enkel an der Absturzstelle, die seine Mutter Geneviève Monneris bereits bereits vor einigen Jahren besucht hat. Er will in seinem Film zeigen, wie die Geschichte weiterging und wie die Menschen in Wersten mit einem Denkmal an diese erinnern wollen.