Premiere für Nachbarschaftsfest : Wersten zeigt sich bunt beim Nachbarschaftsfest

WERSTEN 17 Kooperationspartner machten beim ersten Fest dieser Art mit, darunter der Mitmach-Zirkus.

Dafür ist auf die Projektpartner Verlass. Olaf Schmeißer ist beim Nachbarschaftsfest in Wersten mit seinem Mitmach-Zirkus dabei. Dort spielt die achtjährige Juli gerade. Sie begeistert besonders das Trampolin und der Balanceakt auf einer umgedrehten Leiter. Auch ihrer Mutter Maike Hellmann gefällt die Aktion: „Ich finde das Fest klein, aber fein. Wir sind zufällig vorbei­gekommen und werden uns jetzt noch weiter umsehen“, sagt sie. Am Stand daneben zeigt Horst Dötsch von der Sportschule Kaminari einem älteren Herrn gerade, wie er sich im Straßenkampf verteidigen kann. Trainerin Andrea Freitag sagt: „Selbstverteidigung ist etwas für jedes Alter. Unsere Kampfschule gibt es seit 30 Jahren in Wersten und die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und unseren Teil bei­zutragen, haben wir gerne genutzt.“ Ähnlich geht es Friseurin Katrin Beilfuß. Sie hatte erst am Donnerstag von der Aktion gehört und sich spontan entschieden, mit einem Haarflecht-Stand mitzumachen.