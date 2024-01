Werstener helfen Ukrainern „Wir werden das schaffen“

Erst haben sie im heimischen Keller und auf dem Dachboden geschaut. Auf was können sie verzichten, was ist entbehrlich? Alles, was sie finden konnten, stellten sie ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung. Als die Ersten hier ankamen, waren sie am Bahnhof. Sie sahen verzweifelte Menschen, schockiert und traumatisiert. Zumeist waren es Mütter mit Kindern. „Aber auch alte Frauen, die zwei Tage lange im Zug stehen mussten und nun am Ende aller Kräfte waren“, erinnert sich Svetlana Kabanova. Das Ehepaar kümmerte sich um die Ankommenden, stellte sich als Dolmetscher zur Verfügung, half bei Behördengängen und Arztbesuchen.