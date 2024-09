Kirche in Düsseldorf Kaplan wechselt vom Rheinbogen nach Angola

Erst einmal ist die neue Aufgabe dort auf vier Jahre geplant. „Als Priester will ich offen für das sein, was Gott mit mir vorhat“, sagt er. In Luanda wird er nach Stationen in Bonn, Wuppertal und Düsseldorf erstmals in einer sehr großen Stadt mit rund sieben Millionen Einwohnern leben. „Ich mag Lärm, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, ich mag Stimmen und höre gerne das Leben“, sagt er. Den neuen Abschnitt in seinem Leben betrachtet er mit Neugierde. Und ganz neu ist der Anfang in einer völlig fremden Umgebung für ihn auch nicht: „Ich war schon für Praktika in Nicaragua, in Costa Rica, in Albanien und einigen anderen Ländern“, sagt er.