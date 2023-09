Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete „Hier haben wir eine Möglichkeit bekommen, zu leben“

Als Iryna Rudenko und ihr Mann Viktor am dritten März 2022 in der ehemaligen Caritas-Seniorenresidenz Klara-Gase-Haus ankamen, hatten beide genau eine Tasche dabei. „Mit der Bombardierung von Kiew sind wir Hals über Kopf geflohen und nach Deutschland gekommen“, sagt Rudenko. „Wir hatten kaum Kleidung, keine Möbel, gar nichts.“ 18 Monate später wirkt das Zimmer des Ehepaares schon richtig wohnlich, ausgestattet mit eigenen Möbeln, Familienfotos und orthodoxen Ikonen an der Wand. Sehr dankbar seien sie der Caritas dafür, hier, in der in kürzester Zeit zu einer Notunterkunft für Geflüchtete umgebauten Einrichtung, untergebracht worden zu sein. „Hier haben wir eine Möglichkeit bekommen, zu leben“, sagt Rudenko.