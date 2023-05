Frühstücksaktion im Werstener Schützenzelt Die Werstener Stiftung stellt sich neu auf

Aber die Stiftung finanziert nicht nur Veranstaltungen von anderen. Am Montag, 12. Juni, lädt sie mit der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ und den Werstener Jonges zum „Wäschdener Frühstück im Zelt für Jung und Alt“ in das Schützenzelt. Dieses neue Format ersetzt die Rhein-Schifffahrt für Senioren, deren Kosten so explodiert sind, dass man sie nicht mehr durchführen kann. Damit sich die Teilnahme am Frühstück mit Brötchen, Obst, Kaffee und Wasser mit Unterhaltungsprogramm jeder leisten kann, kostet die Eintrittskarte einen Euro (es gibt sie an vielen Ecken in Wersten, unter anderem in allen Apotheken). Der Euro dient eher der Planbarkeit bei der Anzahl der Gäste als der Kostendeckung.