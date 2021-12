Feuerwehr musste Feuer in Lichtschacht löschen : Im Werstener Seniorenheim läuft nach Brand wieder alles normal

Düsseldorf Wegen eines brennenden Lichtschachtes hatte die Feuerwehr am Montagmittag zu einem Seniorenheim nach Wersten ausrücken müssen. Nach 90 Minuten war das Feuer gelöscht.

(rö) Der Schreck saß den 132 Bewohnern und der Belegschaft des Seniorenheimes an der Gertrud-Woker-Straße, das von der Gruppe Pro Seniore betrieben wird, am Dienstag noch in den Knochen. Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr war die Feuerwehr durch die hauseigene Brandmeldeanlage alarmiert worden, weil ein Lichtschacht am Gebäude in Brand geraten war. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, da schwarzer Rauch über der Einrichtung lag. Die Einsatzkräfte hätten die Flammen in kurzer Zeit löschen können und so ein Übergreifen des Brandes auf weitere Kellerräume verhindert, berichtete die Feuerwehr. Nach 90 Minuten war der Einsatz beendet.