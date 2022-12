Initiative der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ Werstener Glühweinhütte ist wieder gut besucht

Wie immer bezieht die Glühweinbude ihren Wein von der Ahr. „Wir freuen uns, dadurch das Ahrtal unterstützen zu können. Dadurch sind im vergangenen Jahr 1000 Euro Spenden zusammengekommen. Wir hoffen, auch dieses Jahr wieder helfen zu können.“ Dabei war das Team von Wir in Wersten am Freitagvormittag selbst zu Aufräumarbeiten gezwungen worden: In der Nacht auf Freitag hatten Unbekannte die Haltestangen am Vorzelt verbogen und einen Sachschaden in Höhe von 600 Euro verursacht. „Wir haben das notdürftig repariert, werden die Stangen aber ersetzen müssen.“