Anlage soll an Bundesgartenschau erinnern : Ein neuer Spielplatz für den Düsseldorfer Südpark

Düsseldorf Der Wasserspielplatz im Südpark ist eröffnet und orientiert sich an der Anlage aus Zeiten der Bundesgartenschau. Kritik kommt allerdings von Eltern, deren Kinder im Rollstuhl sitzen.

Rund 1,3 Millionen Euro hat die Stadt in den Spielplatz „Vor dem Deich“ investiert. Geplant wurde die Anlage mit einem internen Wettbewerb im städtischen Gartenamt. Zwei von drei Spielbereichen wurden gestern feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Da ist zum einen die Wasseranlage, die stark an die Vergangenheit des Spielplatzes erinnert. Der Spielplatz im Südpark entstand ursprünglich im Rahmen der Bundesgartenschau 1987. Er war damals als Energiespielplatz konzipiert und sollte den Kindern die Arbeit mit Wasser-, Wind- und Sonnenenergie nahe bringen.

Der südöstliche Teil wurde in seiner äußeren Gestaltung weitgehend beibehalten, alte Materialien so gut es geht wieder verbaut. „Nachhaltigkeit war für uns ein wichtiger Aspekt, wir haben nach Möglichkeit Elemente erhalten oder umgewidmet“, sagt Landschaftsarchitektin Ulrike Volmer vom Gartenamt. Weiterhin gibt es kunstvoll geschwungene Wasserrinnen, Pumpstationen, Fontänen und verschiedene Wege, über die die spielenden Kinder das Wasser leiten können.

„The Great Beach Brunch“ startet am Straberger See

Neue Veranstaltung in Dormagen : „The Great Beach Brunch“ startet am Straberger See

Natur in Düsseldorf : Gartenamt bietet elf Führungen durch Parks und Kämpe an

Noch im Bau befindet sich die Rollarena, die den früheren Floßteich ersetzen soll. Diese wird, wenn alles nach Plan läuft, noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Für die Fläche, auf der Kinder mit allen möglichen Mitteln fahren können – vom Bobbycar bis zu Inlineskates – hat die Stadt im Rahmen des Masterplans Spielplätze weitere 320.000 Euro eingeplant.

An dieser Stelle schlägt Cürüney beispielsweise kleine Brücken über die Kanäle vor. „Es kann keinen vollkommen inklusiven Spielplatz geben, aber hier hätte man mit wenig Einsatz mehr erreichen können“, so die Mutter zweier Söhne im Rollstuhl. Sie bedauert, dass die Stadt noch immer nur das nötigste tue, um Menschen mit Behinderung in den Alltag zu integrieren. Ulrike Volmer nahm die Anregungen der Mütter auf und kündigte an, sie bei weiteren Planungen für Düsseldorfs Spielplätze zu berücksichtigen.