Veranstaltungsort Classic Remise : Schutz an der Harffstraße vor Falschparkern

Wersten Anwohner haben Parkprobleme bei Veranstaltungen.

(rö) Anwohner, die rund um die Harffstraße leben, haben bei Großveranstaltungen in der Classic Remise, Probleme einen Parkplatz zu finden. Entsprechende Beschwerden hat die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung 9 gesammelt und sie an die Verwaltung weitergereicht. Doch die sieht kaum Handlungsbedarf: Das Center Management der Classic Remise als Ausrichter von Veranstaltungen sei bemüht, je nach Besucheraufkommen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen (Shuttlebusse, Anmietung von Parkplätzen bei Edeka oder auf dem Bahngelände, Hinweise an die Besucher und Veranstalter), um den Parkdruck im Nahbereich gering zu halten, heißt es in der Antwort des Amtes für Verkehrsmanagement.