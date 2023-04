Denkmal an der Burscheider Straße Schützen und Jonges möchten Ehrenmal pflegen

Mitglieder der Schützen aus Wersten und dem Heimatverein Werstener Jonges möchten die Pflege-Patenschaft für das Ehrenmal samt Grünumrandung an der Burscheider Straße übernehmen. Doch das sollen sie erst dann dürfen, wenn die Stadt alles in Ordnung gebracht habe, erläutert Bernd Juraschek von den Schützen. Deren Fest im Stadtteil findet traditionell im Juni statt: „Es wäre schön, wenn dann alles in Ordnung wäre.“