Düsseldorf-Wersten : Polizei stellt Container-Brandstifter auf frischer Tat

Düsseldorf In den vergangenen Wochen hatten in Düsseldorf-Wersten immer wieder Müllcontainer gebrannt. Jetzt erwischte die Polizei einen 34-Jährigen. Ob es sich um denselben Täter wie bei der Brandserie vor fünf Jahren handelt, ist bisher unklar.

Immer wieder haben in den letzten Wochen im Stadtteil Wersten Papiercontainer gebrannt. Nun ist es der Polizei gelungen, einen Brandstifter festzunehmen. Der 34-Jährige wurde in der Nacht zu Mittwoch beim Zündeln erwischt.

Tagelang hatten Zivilfahnder der Düsseldorfer Polizei in Wersten Papiercontainer überwacht. In der Dienstagnacht dann beobachtete der Einsatztrupp gegen 2 Uhr einen Mann, der sich einem der Container näherte, offensichtlich darauf bedacht, nicht gesehen zu werden. Als er ein Stück Pappe entzündete und in den Behälter warf, griffen die Polizisten ein. Der entstandene Brand wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht.