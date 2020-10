Neben Feuerwache in Düsseldorf : Wieder Containerbrand in Wersten

Wersten Erneut haben in Düsseldorf-Wersten Müllcontainer begebrannt. Die Feuerwehr rückte in der Nacht aus. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zu Dienstag haben in Wersten zwei Müllcontainer gebrannt. Zwei große Altpapierbehälter standen an der Straße Werstener Feld, unweit der Feuerwache 7, in Flammen.