Rein ins Abenteuer : Paar baut auf Parkplatz Van zu Wohnmobil um

Düsseldorf Zuschauen erlaubt heißt es bei Tatjana Hennighausen und Wadim Smirnow jetzt jedes Wochenende auf dem P&R-Platz in Wersten. Wenn das Wohnmobil fertig ist, wollen die beiden auf Weltreise gehen.

In ihrer Freizeit bauen sie jetzt den Wagen als Reisemobil um. Ein Jahr ist es her, da fragte Tatjana Wadim, ob er mit ihr auf Weltreise gehen möchte. Ungefähr ein halbes Jahr waren sie dann auf der Suche nach dem passenden Auto. In Berlin wurden sie mit dem Gebrauchtfahrzeug Baujahr 2009 für knapp 8000 Euro fündig. Jetzt ist der Wagen da, und das Paar startet Schritt für Schritt den Umbau. „Wir stehen aktuell immer auf dem P&R-Parkplatz an der Ickerswarder Straße und bauen dort jedes Wochenende um“, erzählen sie.

Ihre Wohnung in Wersten behalten die beiden. Auch Wadims Tochter wird sie hin und wieder auf ihren kleinen Touren begleiten. Damit sie flexibel sind, plant das Paar vier Schlafmöglichkeiten in ihrem Reisemobil ein. Wadim, der gelernter Elektriker ist, schaut sich dazu Videos im Internet an, die zeigen, welche Umbauten wie funktionieren. Kühlschrank, fließendes Wasser, eine Heizung, all das soll in den nächsten Wochen seinen Platz finden. „Ich kann mir das nicht so gut vorstellen, wenn er das aufzeichnet“, sagt Tatjana Hennighausen. Doch im Wagen selbst wird dann alles etwas konkreter. Sie hat schon in Jugendzeiten häufig gezeltet. Wadim Smirnow ist allerdings Neuling beim Campen. „Die Einrichtung soll hell-beige und eher im Industrial-Style sein, denn wir sind ziemlich minimalistisch unterwegs“, sagt sie. Die Baufortschritte teilt das junge Paar vor Ort und in den sozialen Medien. „Wir nehmen auch Hilfe an“, sagt Wadim Smirnow.