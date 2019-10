Werstener Music-Company feiert 5x11 Jahre : Music Company feiern Geburtstag

Da die Werstener Formation auch im Karneval unterwegs ist, wird am Samstagabend im Klarenbachhaus mit einem Konzert das besondere Jubiläum von 5 x 11 Jahren gefeiert.

Was der musikalische Leiter auf den Punkt bringt, war eine stetige Veränderung über die Jahre. Die Blechbläser machten sich auf den Weg, nicht alle kamen mit, es gab neue Ideen und Mitstreiter, Reibungspunkte, Erfolge und musikalisches Know-how. „Mitte der 70er haben wir unsere Leute in die Musikschule geschickt und zu dieser Zeit begonnen, moderne Songs zu spielen“, erzählt Brunder. Der Düsseldorfer Big-Band-Leader Werner Bendels begann seinerzeit damit, die Stücke konsequent einzustudieren. Damals mit der „Modern Formation“ (Moderne Abteilung des Fanfarencorps), allerdings ausschließlich instrumental. „Bis Ende der 90er Jahre spielten wir aber zweigleisig Marsch- und Partymusik“, sagt Sascha Brunder. Für ihre amerikanischen und schottischen Märsche waren die Bläser über die Düsseldorfer Grenzen hinaus bekannt.

Echte Düsseldorfer haben mit Köln keine Berührungsängste. „Unsere Agentur sitzt in Köln, wir haben befreundete Bands, treten dort selbst auf und sind Freunde des Kinder-Veedelszochs in Zollstock“, erzählt Sascha Brunder. Der Zug soll unterstützt werden mit einem Teil des Reinerlöses aus dem Konzert, einen weiteren Teil erhält der Förderverein Düsseldorfer Karneval. Am Samstag darf das Publikum neugierig sein. „Wir werden einige Songs spielen, die unsere Zuschauer überhaupt nicht kennen“, verrät Sascha Brunder. Künftig soll es in bewährter Form weitergehen, der Erfolg spricht schließlich für sich.