Kostenpflichtiger Inhalt: Düsseldorf-Wersten : Die ungewisse Zukunft des Mitmachzirkus

Olaf Schmeißer hat als Schreiner gearbeitet, bevor er sich mit seinem Mitmachzirkus selbstständig gemacht hat. Im Sommer hat der Zirkus kaum Gewinn gebracht. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Im Sommer sind fast alle Termine im Mittmachzirkus in Düsseldorf-Wersten ausgefallen. Betreiber Olaf Schmeißer zieht wegen der fehlenden Einnahmen in Erwägung, in seinen alten Beruf zurückzukehren.