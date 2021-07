Per QR-Code auf das Handy laden : Mit dem Audioguide durchs Grüne

Per QR-Code auf das Handy laden

Neuer Audio-Guide für den Botanischen Garten, hier am Bauerngarten wird er gerade getestet. Foto: Anne Orthen Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Auf Entdeckungsreise zu den Besonderheiten im Botanischen Garten der Heine-Universität geht es jetzt mit einem neuen Audioguide. Ein Rundgang mit 25 Stationen vermittelt Wissenswertes zur üppigen Pflanzenvielfalt.

Auf dem ein Kilometer langen Rundweg durch den Botanischen Garten der Heinrich-Heine-Universität sind Pflanzen aus der ganzen Welt zu sehen. Es gibt das Südafrika-Haus, den Lavastrom, einen Bauern- und einen Apothekergarten. Es ist ein Ort zum Entspannen und für eigene Entdeckungen. Vom Hochwasser der vergangenen Tage auch in Wersten ist er verschont geblieben.

Adresse Universitätsstraße 1 an der Heinrich-Heine-Universität

Niemand benötigt mehr ein Leihgerät, sondern schon am Eingang zum Botanischen Garten kann bequem über einen QR-Code der neue kostenlose Audioguide geladen werden. Das kann jeder schon vorab vorbereiten. „Von zu Hause aus ist es natürlich praktisch, da man da oft W-Lan hat und seine mobilen Daten nicht verbraucht“, sagt Larissa Sieben, Gartenmeisterin im Botanischen Garten.

Wer spontan kommt, kann aber auch vor Ort den Audioguide problemlos auf seinem Handy installieren. Los geht es mit dem eigenem Kopfhörer oder dem Gerätelautsprecher Richtung Kuppel. Futuristisch ragt sie im Botanischen Garten empor, zieht gleich am Eingang die Blicke auf sich und den Besucher schnell in ihren Bann. Im dritten Kapitel des neuen Audioguides geht die Tour richtig los. Das Gewächshaus mit einer Grundfläche von 1000 Quadratmetern in Form einer Halbkugel wird detailliert beschrieben. Der englisch- und deutschsprachige Guide ist barrierefrei und auch für Blinde geeignet. Technisch basiert er auf einer App der Firma Hearonymus, die die Nutzer kostenfrei über die bekannten App-Stores aufs Smartphone oder Tablet herunterladen können. Finanziert wurde der Audioguide durch die „Anton-Betz-Stiftung der Rheinischen Post“ und den „Freundeskreis des Botanischen Gartens der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf“.