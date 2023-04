Bauprojekte auf beiden Seiten der Werstener Straße Kritik an geplantem Studentenwohnheim

Nicht so viel Freude über das Projekt herrscht bei der Interessengemeinschaft „Die Stoffeler“, die nach der Lektüre des Artikels in der Rheinischen Post Briefe an die politischen Gremien, die zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung und an Oberbürgermeister Stephan Keller geschrieben hat. Seit 2017 setzen sich die Mitglieder der Initiative mit den geplanten Bauprojekten dies- und jenseits der Werstener Straße auseinander. Das ist um so komplizierter, als dass die Seite, auf der der Südpark und künftig das Studentenwohnheim liegen, zu Wersten und damit zum Stadtbezirk 9 gehört, die Straßenseite zur Uni mit einem neuen Wohnquartier und geplanten rund 100 neuen Wohnungen samt Kita zu Bilk und damit zum Stadtbezirk 3.