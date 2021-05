Kirche in Wersten : Religiöse Gespräche per Videokonferenz

Wersten 45 junge Christen der Evangelischen Kirchengemeinde Düsseldorf-Süd bereiten sich unter Corona-Bedingungen auf die Konfirmation vor.

549 Jugendliche bereiten sich in diesem Jahr in Düsseldorf auf die Konfirmation vor. Charlotte und Julian sind zwei der 45 jungen Christen, die in der Evangelischen Kirchengemeinde Düsseldorf-Süd mitten in der Corona-Pandemie ihr Taufversprechen erneuern. Und natürlich ist auch diese Vorbereitung durch die Infektionslage und die damit verbundenen Maßnahmen geprägt.