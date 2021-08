125 Jahre Sahle Wohnungsbau : Jacques Tilly enthüllt bunte Holzschuh-Skulptur

Zum 125-jährigen Jubiläum von Sahle enthüllten Unternehmensvertreter Thorsten Seelig (l.) und Bürgermeister Josef Hinkel (r.) eine von Jacques Tilly (2.v.l.) und Marc Remmert (2.v.r.) gestaltete Holzskulptur. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Familienunternehmen Sahle feierte seinen 125. Geburtstag mit einer Kunstaktion am Standort in Düsseldorf-Wersten. Bildhauer Jacques Tilly gestaltete zum Jubiläum eine Skulptur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simona Meier

Eine Holzschuh-Manufaktur kennzeichnete vor 125 Jahren den Firmenstart des heutigen Wohnungsunternehmens Sahle Wohnen GmbH – zum Jubiläum des Familienunternehmens stehen die Holzschuhe deshalb im Mittelpunkt besonderer Feste und Aktionen in ganz Deutschland. Am Kundencenter des Unternehmens am Odenthaler Weg enthüllte der stellvertretende Bürgermeister Josef Hinkel (CDU) jetzt eine Jacques Tilly-Skulptur in Form eines Holzschuhs. „Soziale Verantwortung und die Liebe zur Kunst finden hier zueinander“, sagte er. Um Wohnen in hoher Qualität künftig für alle zu ermöglichen, brauche es Akteure wie Sahle Wohnen.

Das Unternehmen hatte sich einen lokalen Kunstbezug gewünscht. „Ich habe mich dem Humor verschrieben und der Satire, sozusagen der Leichtigkeit des Lebens“, sagte dieser. Gemeinsam mit seinem früheren Studienkollegen Marc Remmert entstand die Komposition, beide signierten die Skultpur direkt vor Ort. Auf dem bunten Holzschuh versammeln sich viele Düsseldorfer Persönlichkeiten und typische Wahrzeichen der Stadt. „Ein Querschnitt der Bevölkerung“, so Tilly.

info Seit 1984 entwirft Tilly Karnevalswagen Künstler Jacques Tilly, geboren 1963 in Düsseldorf, gehört zu den bekanntesten Künstlern der Stadt. Er lebt mit seiner Frau, der Filmemacherin Ricarda Hinz, in Oberkassel. Seit 1984 entwirft er satirisch-bissige Wagen für den Rosenmontagszug, die oft gesellschaftspolitischen Bezug haben. Manche von ihnen sind inzwischen international bekannt.

Bundesweit unterhält das Wohnungsunternehmen Sahle heute etwa 23.000 Wohnungen, 1500 davon an verschiedenen Standorten in Düsseldorf. Die Familiengeschichte geht dabei auf dem Holzschuhmacher Hermann Heinrich Sahle aus Greven zurück. Der Holzschuh ist deshalb ein Firmensymbol, die Holzschuhherstellung blieb bis Ende des Zweiten Weltkriegs bestehen. Der Grundstein für das Wohnungsunternehmen wurde 1963 durch den Schuhfabrikanten Paul Sahle gelegt. „Er kaufe moderne Werkswohnungen für die Beschäftigten seiner Schuhfabrik“, sagte Thorsten Seelig, Geschäftsführer der Parea Gmbh. Parea wurde im Jahr 2000 von dem Unternehmen initiiert und bringt sich aktiv in die Entwicklung des sozialen Lebens in den Wohnviertel ein. Auch in Wersten organisiert diese verschiedene Angebote für unterschiedliche Altersgruppen.